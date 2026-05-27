Stefania Orlando e la pace con Andrea Roncato | L'ho incontrato con sua moglie non ci parlavamo da anni

Stefania Orlando ha raccontato di aver incontrato l’ex marito, Andrea Roncato, con la sua attuale compagna, Nicole Moscariello, durante una visita a un pubblico spettacolo. Ha aggiunto di averlo salutato e che l’incontro è stato cordiale, segnando la fine di un periodo di distanza tra loro. La cantante ha riferito di non aver più avuto rapporti con lui da diversi anni prima di quell’incontro.

A La volta buona, Stefania Orlando ha rivelato la fine del gelo con l'ex marito Andrea Roncato, raccontando di averlo incrociato con la sua attuale consorte, Nicole Moscariello: “Ci siamo salutati ed è stato molto carino”. I due non avevano più alcun tipo di contatto da circa cinque anni, complici alcune pesanti incomprensioni nate dopo la partecipazione della conduttrice al Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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