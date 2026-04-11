Stefania Orlando ha vissuto due matrimoni. Il primo si è concluso con il divorzio dall’attore, dopo aver trascorso quattro anni insieme. Non ci sono dettagli pubblici riguardo al secondo matrimonio, né sui nomi dei partner successivi. La cantante e showgirl italiana ha avuto una vita sentimentale caratterizzata da questi due legami ufficiali.

Stefania Orlando si è sposata due volte. Il primo marito è stato l’attore Andrea Roncato, sposato dopo quattro anni insieme, nel 1997. La loro vita da coniugati è durata meno del fidanzamento: si sono separati nel 1999. Il suo secondo marito, invece, è stato il muiscista Simone Gianlorenzi, si sono separati nel 2022. Stefania Orlando e Andrea Roncato hanno iniziato a frequentarsi nei primi anni Novanta, quando lei era una valletta e lui un attore sulla cresta dell’onda. Si sono conosciuti grazie a un evento a Roma al quale hanno partecipato nel 1993, prima di stare insieme per quattro anni e sposarsi nel 1997. “Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto .🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stefania Orlando si è sposata due volte, chi sono i due ex mariti Andrea Roncato (finita malissimo) e Simone

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Stefania Orlando e il matrimonio con il primo marito Andrea Roncato, perché hanno divorziato? Il tradimento mai confermatoStefania Orlando e Andrea Roncato hanno iniziato a frequentarsi nei primi anni Novanta, quando lei era una valletta e lui un attore sulla cresta...