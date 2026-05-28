DKV Mobility a Transpotec 2026 intervista a Marco Berardelli

Durante il Transpotec Logitec 2026, è stata realizzata un’intervista a Marco Berardelli di DKV Mobility. La manifestazione si svolge come evento principale nel settore dei trasporti e della logistica. La conferenza ha coinvolto rappresentanti del settore e ha presentato novità e aggiornamenti relativi alle tecnologie e ai servizi nel campo del trasporto. L’intervista ha approfondito temi legati alle strategie aziendali e alle innovazioni in corso.

(Adnkronos) – Il Transpotec Logitec 2026, la fiera di riferimento per i trasporti e la logistica in Italia, ha evidenziato come la transizione energetica rappresenti una sfida complessa soprattutto per le piccole e medie imprese, spesso prive delle strutture amministrative e infrastrutturali dei grandi operatori globali. Per mantenere la competitività sui mercati nazionali e internazionali,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DKV Mobility Italia - Intervista a Marco Berardelli, Managing Director

Notizie e thread social correlati

Il futuro di logistica, trasporto merci e persone a Transpotec e Nex MobilityDal 13 al 16 maggio, Fiera Milano ospita gli eventi Transpotec e Nex Mobility, due fiere che si concentrano sulla mobilità e la logistica.

Leggi anche: Fiere, da domani al 16 maggio a Milano Transpotec Logitec e Nme-Next Mobility Exhibition

Temi più discussi: DKV Mobility a Transpotec 2026: ecosistema digitale per flotte; Video | Dkv al Transpotec oltre la carta carburante; Digitalizzazione dei sistemi di trasporto e modelli di interoperabilità nella logistica europea; Oltre la carta: DKV tra pedaggi in 4G e wallbox per la ricarica | K44 VIDEO.

Video | Dkv al Transpotec oltre la carta carburanteAl Transpotec Dkv ha presentato un portafoglio di servizi che va oltre la tradizionale carta carburante. In questo episodio di K44 Tecno Marco Berardelli, Managing Director di Dkv Mobility Italia, rac ... trasportoeuropa.it

DKV Mobility a Transpotec 2026: ecosistema digitale per flotteA Milano focus su pedaggi, carte e piattaforme integrate per semplificare la gestione delle flotte e accelerare la transizione digitale ... msn.com