il futuro di logistica trasporto merci e persone a transpotec e nex mobility

Dal 13 al 16 maggio, Fiera Milano ospita gli eventi Transpotec e Nex Mobility, due fiere che si concentrano sulla mobilità e la logistica. Transpotec Logitec si focalizza sulle soluzioni per il trasporto di merci e persone, mentre Nex Mobility approfondisce le innovazioni nel settore dei veicoli e delle tecnologie di mobilità. L’evento si svolge presso il quartiere fieristico di Milano, attirando operatori e aziende del settore.

Fiera Milano hub della mobilità dal 13 al 16 maggio con Transpotec Logitec, dedicata a logistica e trasporto merci e NME-Next Mobility Exhibition, dedicata alla mobilità collettiva delle persone che si svolgono in contemporanea con oltre 500 espositori in 6 padiglioni, e portano al centro del dibattito sfide e opportunità di settori in profonda trasformazione sempre più strategici per il sistema Paese. Centralità che si riflette anche nelle dinamiche del commercio globale, sempre più dipendente da filiere logistiche capaci di adattarsi a uno scenario internazionale instabile e in continua evoluzione. In Italia il settore rappresenta il 9%...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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FIERA MILANO, LOGISTICA E MOBILITÀ: DAL 16/5 TORNANO TRANSPOTEC LOGITEC E NME

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