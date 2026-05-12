Da domani a Milano si terranno due eventi fieristici presso Fiera Milano. La prima manifestazione riguarda logistica e trasporto merci, mentre la seconda si concentra sulla mobilità collettiva delle persone. Le esposizioni si svolgeranno fino al 16 maggio e coinvolgeranno diverse aziende e professionisti del settore. Le fiere si svolgono in contemporanea e prevedono incontri e presentazioni legate alle rispettive tematiche.

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Aprono, da domani al 16 maggio a Fiera Milano, Transpotec Logitec, la manifestazione dedicata a logistica e trasporto merci, e NME-Next Mobility Exhibition, la expo conference focalizzata sulla mobilità collettiva delle persone. Ideati e organizzati da Fiera Milano, i due appuntamenti si presentano con oltre 500 espositori su 6 padiglioni e più di 50 convegni, e offrono una quattro giorni di confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder, riunendo l'intero ecosistema della mobilità delle merci e delle persone. "In un contesto in continua evoluzione come quello attuale, diventa fondamentale agire in sinergia per individuare soluzioni concrete e sviluppare forme di resilienza a supporto di comparti chiave per il Sistema Paese.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiere, da domani al 16 maggio a Milano Transpotec Logitec e Nme-Next Mobility Exhibition

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Dal 13 al 16 maggio ti aspettiamo a #FieraMilano (Rho). In metro, in treno, in auto o in taxi: nel carosello trovi tutte le informazioni utili per organizzarti al meglio. Se non l'hai ancora fatto, acquista il biglietto per partecipare alla fiera: (LINK) #TranspotecLogite x.com

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