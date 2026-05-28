Novak Djokovic ha commentato le condizioni di caldo estremo al Roland Garros, affermando che, se si chiude il tetto di un campo, gli altri giocano comunque sotto il sole e ciò non sarebbe corretto. La discussione riguarda le soluzioni possibili per gestire il caldo durante le partite, con Djokovic che ha sottolineato la presenza di una possibile alternativa. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione delle condizioni climatiche durante i match.

"Se chiudi il tetto di un campo tutti gli altri giocano comunque sotto il sole. E non è giusto", ha esordito così Novak Djokovic sulla questione caldo estremo che sta creando problemi al Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djokovic e la polemica sul caldo: "Condizioni estreme, una soluzione ci sarebbe"

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