In un'epoca in cui il calcio italiano si confronta con numerosi scandali, si parla di una possibile soluzione rappresentata da un ex campione noto per le sue capacità. Tuttavia, si sostiene che questa proposta non sarà attuata. Nel frattempo, vengono confermate le infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema dei procuratori e delle trattative illecite, e si denuncia come il malaffare coinvolga anche la gestione della Nazionale e le dinamiche interne del calcio.

Chiedetevi perché certi imbecilli in veste di giornalisti girano tutti i programmi di tutti i canali pur malsopportati dal pubblico che non li legge, non li segue: è lo stesso meccanismo per cui a Sanremo vanno, e vincono, sottospecie di cantanti senz'arte ma con molta parte: ed è lo stesso meccanismo per cui la nostra ridicola Nazionale di pallone passa 16 anni vedendo passare campionati mondiali che non la riguardano. La risposta è: i procuratori, ovvero quella figura di intrallazzone, spesso ladro, che fa da anello di congiunzione con l'ambiente (giornalistico, artistico o sportivo) e la politica. In altre parole, chi li sceglie i presidenti di Federazione, gli allenatori, i giocatori? La politica per il tramite dei procuratori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La soluzione per il calcio ci sarebbe, si chiama Gianni Rivera ma è troppo capace e non passerà. Niente deve cambiare

La combinata nordica chiama ‘Mamma America’. Gli Usa possono salvarla dalla mannaia del Cio, ma la disciplina deve cambiare rottaDomenica 15 marzo si disputeranno le ultime gare della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica.

Rivera sicuro: «Noi siamo l’Italia, 4 titoli mondiali! Niente scherzi e niente processi. Si va, si parte e basta. Si giocherà in Messico, vi raccnto quel 4-3»Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Lukaku assente alla ripresa degli...

Temi più discussi: La A spinge Malagò. Rivera: Io ci sono. E per il dopo Gattuso corsa Mancini-Conte; RECAP! Caos Italia: Gravina e Buffon out, manca Gattuso. Scenari e reazioni; Aldo Maldera Sportivo: la bretella che unisce memoria e comunità - FOTO; Rivera in corsa per la FIGC: sfida alla presidenza federale.

Rivera si propone per la FIGC: 'Ho un programma preciso per il rilancio'Gianni Rivera, storica figura del calcio italiano, ha annunciato la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). L'ex campione ha dichiarato di ... it.blastingnews.com

Rivera: Se mi chiamano, sono pronto. Ripartire dai più piccoli: curare la tecnica di chi inizia a giocareGianni Rivera, leggenda del calcio italiano e del Milan, ex Pallone d'Oro, si è fatto avanti informalmente come candidato per il ruolo di presidente federale. L'ex Golden ... milannews.it

Racconto importante diretta di stasera 20.30 di Let’s Spend Tonight Together con Andrea Stramezzi, Gianni Rivera, Alberto Ferrarini e Giulia Innocenzi facebook

Il più grande calciatore italiano di sempre Gianni Rivera ora con noi a #ugdp @Radio1Rai! x.com