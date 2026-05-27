Novak Djokovic ha raggiunto il terzo turno del Roland Garros 2026 dopo aver vinto contro Valentin Royer. Al termine dell'incontro, il tennista ha espresso perplessità sulla mancanza di regole chiare riguardo alle condizioni di caldo durante il torneo. Djokovic ha sottolineato come si trovi difficile comprendere la mancanza di linee guida specifiche per le temperature elevate in uno Slam.

Novak Djokovic conquista il terzo turno del Roland Garros 2026, ma il successo contro Valentin Royer lascia in eredità molto più di una semplice qualificazione. Sul Philippe-Chatrier il serbo ha dovuto gestire una partita improvvisamente complicatasi dopo due set dominati, ritrovandosi invischiato in una battaglia fisica e mentale che, a suo stesso dire, lo ha prosciugato di energie. In conferenza stampa, Nole ha respinto subito l’idea che si sia trattato di un match soltanto “moderatamente lungo”. “ Non so se mi piaccia o se sia d’accordo con il commento secondo cui è stata una partita ‘abbastanza lunga ‘. Quando giochi un match di tre ore e mezza sulla terra battuta, è lungo ed estremamente faticoso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic: “Non capisco perché non ci sia una regola chiara per il caldo a Parigi, siamo in uno Slam”

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Match Point | Novak Djokovic Wins All-Time Classic Against Jannik Sinner | Australian Open 2026

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