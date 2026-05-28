Due uomini hanno ricevuto l’ordinazione sacerdotale. Don Federico Rossi, originario di Pradalunga, e don Andrea Formenti, di Treviolo, hanno scelto di dedicare la loro vita alla cura spirituale degli altri. Le cerimonie si sono svolte in chiese diverse, con la presenza di amici e familiari. Entrambi hanno pronunciato i voti religiosi durante le rispettive celebrazioni, ufficializzando il loro impegno nel servizio sacerdotale.

LE ORDINAZIONI. Don Federico Rossi (di Pradalunga) e don Andrea Formenti (di Treviolo) hanno deciso di dire «sì» a Dio per farsi prossimi. Sabato 30 maggio, alle 17, le ordinazioni sacerdotali in Cattedrale. La diretta su Bergamo Tv. Sabato 30 maggio, alle 17 (diretta su Bergamo Tv, canale n.15), nella Cattedrale di Bergamo, il Vescovo Francesco Beschi ordinerà sacerdoti don Federico Rossi di Pradalunga e don Andrea Formenti di Treviolo. Due giovani della nostra Diocesi, di 25 anni e poco più. Due vite che hanno detto sì. Vale la pena fermarsi un momento. Non solo per la cerimonia – bella e solenne come sempre – ma per quello che accade in controluce. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Diventare sacerdoti: una scelta per donare agli altri la propria vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Ceneri don Paolo Quattrone

Notizie e thread social correlati

“Un cuore e un'anima sola": donare gli organi è una scelta che salva la vitaIl 20 maggio 2026, si è parlato di donazioni di organi e tessuti come di un gesto capace di cambiare la vita a molte persone.

Donare, scelta consapevole che può generare nuova vitaIl ruolo dell'infermiere consiste nel supportare i familiari nel ricordare chi era la persona e quali valori la guidavano.

Argomenti più discussi: Diventare sacerdoti: una scelta per donare agli altri la propria vita; Austria: il parroco e l’amica; 24 maggio: ordinazione sacerdotale di don Andrea Macchiavello; Chiesa senza sacerdoti: ora governano le donne (ma non sull'altare).

Diventare sacerdoti: una scelta per donare agli altri la propria vitaDon Federico Rossi (di Pradalunga) e don Andrea Formenti (di Treviolo) hanno deciso di dire sì a Dio per farsi prossimi. Sabato 30 maggio, alle 17, le ordinazioni sacerdotali in Cattedrale. La diret ... ecodibergamo.it