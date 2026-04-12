Il ruolo dell'infermiere consiste nel supportare i familiari nel ricordare chi era la persona e quali valori la guidavano. La donazione rappresenta una scelta consapevole che può portare a una nuova vita. Gli operatori assistono le famiglie nel processo di riconoscimento e di decisione, facilitando le pratiche legate alla donazione e offrendo supporto durante tutto il percorso.

IL RUOLO DELL’INFERMIERE. Il compito degli operatori è quello di aiutare i familiari a ricordare chi era la persona e cosa avrebbe voluto, quali valori la guidavano. Ci sono scelte che non riguardano solo noi stessi. Scelte che, nel momento più difficile, possono diventare un dono immenso per qualcun altro. La donazione di organi e tessuti è una di queste. È un gesto di straordinaria generosità, capace di trasformare una perdita in una possibilità di vita, di restituire tempo, respiro, futuro a chi è in attesa di un trapianto. Nella quotidianità dei luoghi di cura si incontrano storie segnate dalla malattia, ma anche dalla speranza. Dietro ogni trapianto riuscito non c’è solo un sistema sanitario organizzato e competente: ci sono persone.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Donare, scelta consapevole che può generare nuova vita

Leggi anche: UniCredit, Orcel: piano Unlimited può generare più valore di M&A

Come la realtà socio-politica può generare frustrazione, impotenza e malessere psicologicoIn questo periodo storico iperconnesso capita sempre di più di sentirsi persi e impotenti di fronte alla narrazione di quello che succede nel mondo.

The Untold Story Of The Challenger Crew Cabin