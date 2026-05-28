Disservizi Lecco-Tirano | Salvini delega alla Regione la gestione

Il ministro delle Infrastrutture ha deciso di delegare alla Regione la gestione dei disservizi sulla tratta Lecco-Tirano, dove si registrano frequenti cancellazioni serali dei treni. I dati ufficiali del ministero segnalano una buona puntualità, ma i viaggiatori continuano a denunciare ritardi e problemi. La Regione sarà incaricata di intervenire per risolvere le criticità e ridurre i disagi. Rimangono ancora da chiarire le cause dei contrasti tra dati ufficiali e situazioni reali.

? Punti chiave Perché i dati sulla puntualità ministeriale contrastano con i ritardi reali?. Chi deve intervenire ora per fermare le cancellazioni serali dei treni?. Come influirà il passaggio di responsabilità tra Roma e la Regione?. Quali sono le cause tecniche dietro le odissee dei pendolari serali?.? In Breve La deputata Giulia Pastorella denuncia 265 treni in ritardo tra febbraio e marzo 2026.. Puntualità linea Lecco-Tirano al 90,77% nel gennaio 2026 secondo i dati ministeriali.. Il senatore Marco Lombardo ha chiesto chiarezza sui motivi tecnici dei disservizi ferroviari.. Le criticità riguardano le soppressioni serali post Olimpiadi Milano-Cortina 2026 per i pendolari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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