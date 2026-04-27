Marongiu e Aruffo | Regione e Comune complici dei disservizi alla biblioteca regionale

I consiglieri di minoranza di Lanciano si sono riuniti questa mattina davanti alla biblioteca regionale di via dei Frentani, in seguito alle numerose segnalazioni di disservizi e problemi segnalati negli ultimi mesi. Durante l’azione, hanno accusato la Regione e il Comune di essere complici nello stato attuale della struttura, senza entrare nel merito di eventuali responsabilità specifiche. La presenza dei rappresentanti è avvenuta per fare il punto sulla situazione.

“Regione e Comuni complici della situazione nella biblioteca regionale”. I consiglieri di minoranza di Lanciano sono tornati questa mattina, 27 aprile 2026, davanti alla struttura di via Dei Frentani, per fare il punto sui problemi e disservizi segnalati nei mesi scorsi.“È davvero imbarazzante e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Biblioteca regionale senza bagni e declassata, Marongiu: “Disastro annunciato”Un guasto da settimane rende inutilizzabili i servizi igienici, persa inoltre una unità di personale dalla riorganizzazione voluta dalla giunta...