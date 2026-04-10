San Benedetto si trova di fronte a una perdita improvvisa che ha lasciato la comunità sgomenta. La scomparsa di Matteo Brandimarti, molto amato dai compagni di scuola, è stata ricordata con un cuore disegnato sui banchi e firme apposte in segno di ricordo. Gli amici hanno espresso il loro disorientamento e il dolore per la perdita improvvisa di una persona conosciuta e apprezzata.

San Benedetto (Ascoli), 10 aprile 2026 – La comunità cittadina di San Benedetto scossa dalla terribile notizia della morte di Matteo Brandimarti, il ragazzino di 12 anni che ha perso la vita a seguito dei danni subiti nella vasca idromassaggio d una Spa in un hotel di Pennabilli, risucchiato da un bocchettone che l’aveva bloccato sottacqua. Un incidente sul quale stanno lavorando carabinieri e Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e messo sotto sequestro la vasca incriminata. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacarisucchiato-idromassaggio-spa-sequestrata-nff8u3y8 La madre Nicoletta aveva un negozio a San Benedetto del Tronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Brandimarti, il ricordo dei compagni sul banco: un cuore e tante firme. “Era amato da tutti, siamo disorientati"

Louis Dassilva sale sul banco dei testimoni, tra tanti "non ricordo" e sorprese in aulaL'amica di Loris Bianchi e della moglie: "La Procura aveva detto di dire a Manuela he aveva trovato Louis nel garage al momento della scoperta del...

Rimini, è morto Matteo Brandimarti, il 12enne risucchiato dall'idromassaggio nell'hotel di PennabilliSi sono spente definitivamente le speranze per Matteo Brandimarti, il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio...

Argomenti più discussi: Addio al piccolo Lyon, stroncato da una malattia. I funerali domani nella chiesa Regina Pacis a Centobuchi; Rimini – Intrappolato nell’idromassaggio, muore dopo quattro giorni di agonia il 12enne Matteo Brandimarti: indagini per omicidio colposo.

Matteo Brandimarti morto a 12 anni, risucchiato dall'idromassaggio davanti agli occhi dei genitori: donati gli organiLa mattina di Pasqua era partito con il papà Maurizio, la mamma Nicoletta e gli zii da San Benedetto per passare una giornata in una struttura alberghiera di Pennabilli. Ma ... ilmessaggero.it

Rimini, morto Matteo Brandimarti, il bimbo risucchiato dal bocchettone della vasca della Spa a PasquaI genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Ora il fascicolo aperto dalla Procura passa da lesioni gravissime a omicidio colposo. Gli inquirenti stanno facendo verifiche sullo stato ... vanityfair.it

SAN BENEDETTO - Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di Matteo Brandimarti, ha smesso di battere. Nella serata di ieri, i medici guidati dal primario Massimo Baiocchi, ha - facebook.com facebook

Rimini, è morto Matteo Brandimarti, il 12enne risucchiato dall'idromassaggio nell'hotel di Pennabilli x.com