La procura di Gela ha aperto un’inchiesta sulla gestione della discarica di Timpazzo, con l’obiettivo di verificare eventuali illeciti nel ciclo di trattamento dei rifiuti. Le indagini si concentrano sulle procedure adottate e sulla conformità alle norme ambientali. La Dda ha disposto accertamenti specifici sulla documentazione e sui controlli effettuati dall’impianto. Al momento, non ci sono accuse formali né coinvolgimenti di singoli soggetti. La verifica è in corso e si attendono ulteriori sviluppi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accertamenti sul ciclo di gestione dell’impianto. La Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta ha avviato un’inchiesta riguardante presunte irregolarità nella gestione della discarica Timpazzo di Gela, uno dei principali impianti per il trattamento dei rifiuti in Sicilia. L’indagine si concentra sul ciclo gestionale della struttura e coinvolge almeno sei persone finite nel registro degli indagati. Coinvolti i vertici della società che gestisce il sito. Tra gli indagati figurano anche esponenti ai vertici della società in house Impianti Srr, incaricata della gestione della discarica e del servizio rifiuti nell’area della Srr4, che comprende la zona sud della provincia di Caltanissetta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Discarica Timpazzo di Gela sotto indagine: la Dda apre un’inchiesta su presunti illeciti

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