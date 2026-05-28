Discarica abusiva nel parco del Delta Cinque denunce uno è di Mesola
Sequestrata una discarica abusiva di oltre 4000 metri quadrati nel Parco del Delta del Po. Cinque persone sono state denunciate, tra cui un residente nel comune di Mesola. La discarica conteneva rifiuti abbandonati illegalmente. Gli agenti hanno individuato e sequestrato l’area. Le persone coinvolte sono state denunciate per gestione illecita di rifiuti e abbandono di materiali. La procedura legale è in corso.
Sequestrata una discarica abusiva di oltre 4000 mq nel Parco del Delta del Po. Denunciate cinque persone, tra cui una persona residente nel territorio comunale di Mesola. L’operazione è stata portata a termine dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo, in sinergia operativa con gli specialisti della Reparto Operativo Aereonavale della Guardia di Finanza di Venezia. Attraverso mirati sorvoli con gli elicotteri della sezione aerea di Venezia e dai controlli delle unità navali della sezione navale di Porto Levante, oltre i riscontri su terra dei militari della Tenenza di Loreo, è stata scoperta in pieno Parco del Delta del Po nel comune di Porto Viro una vasta area rurale di oltre 4000 mq. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Parco del Delta del Po, sequestrata una discarica abusiva: cinque persone denunciate, tre le aziende
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