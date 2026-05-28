Discarica abusiva nel parco del Delta Cinque denunce uno è di Mesola

Notizia in breve

Sequestrata una discarica abusiva di oltre 4000 metri quadrati nel Parco del Delta del Po. Cinque persone sono state denunciate, tra cui un residente nel comune di Mesola. La discarica conteneva rifiuti abbandonati illegalmente. Gli agenti hanno individuato e sequestrato l’area. Le persone coinvolte sono state denunciate per gestione illecita di rifiuti e abbandono di materiali. La procedura legale è in corso.