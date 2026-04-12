Corradi venga a riferire Crisi Beko in commissione

In commissione si è deciso che Gabriele Corradi dovrà presentarsi per fornire chiarimenti sulla vertenza Beko. La richiesta è stata formulata durante l'ultima seduta, con l'obiettivo di approfondire la situazione relativa alla controversia tra l'azienda e le parti coinvolte. La convocazione di Corradi si inserisce in un percorso di verifica e ascolto delle posizioni, in vista di possibili sviluppi sulla vicenda.

"Gabriele Corradi venga a riferire sulla vertenza Beko in Commissione Garanzia e controllo ". E’ l’invito formale inviato dalla presidente dell’organismo consiliare Anna Ferretti, capogruppo del Pd a Palazzo pubblico, al manager che rappresenta il Comune nella ’ Sviluppo industriale Siena srl ’, società costuita con Invitalia (partecipata del Mef). L’appuntamento è in calendario venerdì mattina, cioè pochi giorni dopo l’anniversario della firma dell’accordo quadro al ministero delle Imprese e del made in Italy, che ha sancito una serie di salvaguardie per il sito Beko di viale Toselli, dopo la cessazione dell’attività. "La convocazione di Corradi in Commissione – spiega Ferretti – si inserisce nel percorso di ascolto delle partecipoate dell’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Corradi venga a riferire". Crisi Beko in commissione Beko, l’invito al manager Corradi: "Venga a visitare lo stabilimento"Assemblea dei lavoratori davanti allo stabilimento Beko "per fare il punto della situazione" con i sindacati e le Rsu. Leggi anche: Beko, formazione al via entro marzo: "Subito un incontro con Corradi"