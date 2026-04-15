La questione degli aiuti destinati alle persone con disabilità gravissima rimane irrisolta, con un prolungato stallo che si trascina da mesi. La chiamata all’azione arriva da Noja, che chiede maggiore trasparenza e chiede alla Giunta di riaprire le procedure di presentazione delle domande. La ministra per le Disabilità ha fornito una risposta, ma le criticità restano evidenti e il dibattito continua a tenere banco.

Non fosse bastata la risposta data da Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, solo settimana scorsa durante un question time alla Camera dei Deputati, anche Elena Lucchini, assessora regionale alla Disabilità, ha confermato ieri, nell’Aula del Pirellone, che "al momento non è possibile indicare una data certa" per l’approvazione, da parte del Governo, del decreto di riparto dei fondi per le non autosufficienze 2025-2027, vale a dire: i fondi coi quali sono finanziate le misure di sostegno alle persone con disabilità gravissima (B1) e grave (B2). Questo significa che la B1 e la B2 per ora sono garantite solo a chi ne beneficiava già alla data del 31 ottobre 2025, mentre le nuove richieste non possono essere prese in considerazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aiuti alla disabilità gravissima, stallo senza fine. Noja: basta opacità, la Giunta riapra le domande

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