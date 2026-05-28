Diogo Moreira | In MotoGP vivo tra aeroporti e hotel Con i primi guadagni ho preso una moto del '96

Diogo Moreira ha dichiarato di vivere tra aeroporti e hotel a causa della sua carriera in MotoGP. Ha riferito di aver acquistato una moto del 1996 con i primi guadagni ottenuti in questa disciplina. L’atleta, appartenente al team LCR, ha raccontato di aver lasciato il Brasile da giovane per inseguire il sogno di correre nel massimo campionato. Ha anche espresso l’obiettivo di vincere il mondiale di MotoGP.

Intervista a Diogo Moreira, del team LCR. Dall'addio al Brasile da ragazzino al sogno MotoGP: "Voglio vincere il Motomondiale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MotoGP chega ao Brasil com transmissão na tela da Band

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