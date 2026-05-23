Al Bano compie 83 anni l'attacco a Romina Power | Non vivo di vittimismo ho avuto il coraggio di rifarmi una vita

Al Bano ha compiuto 83 anni e ha festeggiato con la compagna. In un’intervista, ha risposto alle tensioni con l’ex moglie, affermando di aver avuto il coraggio di rifarsi una vita e di non vivere di vittimismo.

Al Bano ha compiuto 83 anni e ha festeggiato insieme alla compagna Loredana Lecciso. Il cantante ha anche lanciato un attacco alla ex moglie Romina Power dopo le recenti tensioni: "Io ho avuto il coraggio di rifarmi una vita, non vivo di vittimismo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Al Bano compie 83 anni: «Ho scelto Lourdes per festeggiare, mi auguro la salute»

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