Al Bano compie 83 anni l'attacco a Romina Power | Non vivo di vittimismo ho avuto il coraggio di rifarmi una vita

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Bano ha compiuto 83 anni e ha festeggiato con la compagna. In un’intervista, ha risposto alle tensioni con l’ex moglie, affermando di aver avuto il coraggio di rifarsi una vita e di non vivere di vittimismo.

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Al Bano ha compiuto 83 anni e ha festeggiato insieme alla compagna Loredana Lecciso. Il cantante ha anche lanciato un attacco alla ex moglie Romina Power dopo le recenti tensioni: "Io ho avuto il coraggio di rifarmi una vita, non vivo di vittimismo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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