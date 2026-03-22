Diogo Moreira ha chiarito di essere in MotoGP per meriti propri, smentendo di avere legami con il passaporto brasiliano. L’atleta ha ribadito di aver ottenuto il posto attraverso il suo talento e il percorso sportivo intrapreso. Le sue parole arrivano in risposta alle critiche che hanno sollevato dubbi sulla sua nazionalità e sulla legittimità della partecipazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Diogo Moreira ha recentemente affrontato le insinuazioni secondo cui il suo passaggio al MotoGP sarebbe dovuto più al suo passaporto brasiliano che alle sue reali prestazioni in pista. La critica è emersa in un periodo in cui il Brasile era assente dalla classe regina del motociclismo, la cui ultima presenza risaliva ad Alex Barros, ritiratosi nel 2007. La situazione è cambiata nel 2026, quando Moreira ha fatto il suo ingresso in MotoGP, dopo aver avuto un eccellente percorso nelle categorie inferiori. Moreira ha iniziato la sua carriera in Moto3 nel 2022, per poi passare a Moto2 due anni dopo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Diogo Moreira difende il suo posto in MotoGP, smentendo legami con il passaporto brasiliano.

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