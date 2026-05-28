Dindo Capello | I miei successi in Audi sono cominciati così

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dindo Capello ha raccontato che i suoi successi con Audi sono iniziati durante le sue prime gare con la casa di Ingolstadt, senza specificare i dettagli di quei momenti. L’intervista è avvenuta in occasione dell’evento Audi Foriconcorso, durante il quale ha ripercorso le tappe iniziali della sua carriera nel motorsport con l’azienda. Non sono stati forniti ulteriori particolari sui primi risultati o le circostanze di quegli esordi.

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Dindo Capello, intervistato in occasione dell'evento Audi Foriconcorso, ripercorre l'inizio della sua carriera con la casa di Ingolstadt. Un consiglio ai giovani: "Ci sono tante opportunità oltre alla F1". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dindo Capello: "I miei successi in Audi sono cominciati così"
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