Dinamo Bucarest-Steaua venerdì 29 maggio 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio alle 19:30 si gioca l’ultimo atto della Liga I romena tra Dinamo Bucarest e Steaua. La partita decide l’ultimo qualificato per la Conference League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono disponibili. È il derby che determina chi accederà alla competizione europea, con entrambe le squadre che cercano la vittoria per assicurarsi il passaggio.

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Ultimo atto della Liga I romena e sarà l’Eternul derby ad assegnare l’ultimo posto disponibile per la Conference League tra la Dinamo Bucarest e lo Steaua.  I Câinii ro?ii arrivano a questa gara da quarti in classifica dopo la poule scudetto dopo aver vinto solo 2 delle ultime 5 gare disputate. La squadra di Kopic per la prima volta dopo tanti anni è tornata ad essere la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Dinamo Bucarest-Steaua (venerdì 29 maggio 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici
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