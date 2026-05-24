Rapid Bucarest-Universitatea Craiova lunedì 25 maggio 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il 25 maggio 2026 alle 19:30 si gioca l’ultima partita della stagione di Liga I. La sfida vede l’Universitatea Craiova affrontare il Rapid Bucarest sul campo di quest’ultimo. La partita rappresenta anche la festa per il titolo dell’Universitatea Craiova, che si gioca in trasferta. Sono state ufficializzate le formazioni e sono presenti quote e pronostici relativi all’incontro.

È la gara che chiude la stagione di Liga I romena, ed è la festa per il titolo dell’Universitatea Craiova di scena sul campo del Rapid Bucarest. I Giule?tenii hanno chiuso la stagione al quinto posto, dopo aver sognato in grande per lunghi tratti e patito un crollo clamoroso nel girone finale. Un peccato per la squadra di Galca, che è rimasta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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