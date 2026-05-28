Venerdì 29 maggio alle 19:30 si gioca il match tra Dinamo Bucarest e Steaua, ultima giornata della Liga I romena. La partita deciderà quale delle due squadre si qualificherà per la Conference League. Le formazioni sono state annunciate, e le quote per la vittoria sono state pubblicate. Si tratta di un derby storico, con entrambe le squadre in cerca dell’ultimo pass europeo disponibile.

Ultimo atto della Liga I romena e sarà l’Eternul derby ad assegnare l’ultimo posto disponibile per la Conference League tra la Dinamo Bucarest e lo Steaua. I Câinii ro?ii arrivano a questa gara da quarti in classifica dopo la poule scudetto dopo aver vinto solo 2 delle ultime 5 gare disputate. La squadra di Kopic per la prima volta dopo tanti anni è tornata ad essere la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Dinamo Bucarest-Steaua (venerdì 29 maggio 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

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