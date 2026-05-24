Rapid Bucarest-Universitatea Craiova lunedì 25 maggio 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

È la gara che chiude la stagione di Liga I romena, ed è la festa per il titolo dell’Universitatea Craiova di scena sul campo del Rapid Bucarest. I Giule?tenii hanno chiuso la stagione al quinto posto, dopo aver sognato in grande per lunghi tratti e patito un crollo clamoroso nel girone finale. Un peccato per la squadra di Galca, che è rimasta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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RAPID vs UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 - 1 | REZUMAT

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