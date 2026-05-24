Rapid Bucarest-Universitatea Craiova lunedì 25 maggio 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici
La partita tra Rapid Bucarest e Universitatea Craiova si svolgerà lunedì 25 maggio alle 19:30, chiudendo la stagione di Liga I. La formazione ospite, già campione, scenderà in campo sul campo del Rapid Bucarest per l’ultima giornata. Nessuna delle due squadre potrà modificare l’esito del campionato, che vede già la vittoria dell’Universitatea Craiova.
È la gara che chiude la stagione di Liga I romena, ed è la festa per il titolo dell’Universitatea Craiova di scena sul campo del Rapid Bucarest. I Giule?tenii hanno chiuso la stagione al quinto posto, dopo aver sognato in grande per lunghi tratti e patito un crollo clamoroso nel girone finale. Un peccato per la squadra di Galca, che è rimasta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
RAPID vs UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 - 1 | REZUMAT
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