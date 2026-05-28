Dimmi La Verità | Marco Pellegrini M5s | Non dimentichiamo Piazza della Loggia e Ustica

Notizia in breve

Il deputato del Movimento 5 Stelle ha ricordato le stragi di Piazza della Loggia e Ustica durante la trasmissione del 28 maggio 2026. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle vicende o sulle responsabilità di quei fatti. La discussione si è concentrata sul mantenere viva la memoria di quegli eventi. Nessuna informazione è stata data su eventuali sviluppi giudiziari o approfondimenti recenti.