Dimmi La Verità | Marco Pellegrini M5s | Non dimentichiamo Piazza della Loggia e Ustica
Il deputato del Movimento 5 Stelle ha ricordato le stragi di Piazza della Loggia e Ustica durante la trasmissione del 28 maggio 2026. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle vicende o sulle responsabilità di quei fatti. La discussione si è concentrata sul mantenere viva la memoria di quegli eventi. Nessuna informazione è stata data su eventuali sviluppi giudiziari o approfondimenti recenti.
Ecco #DimmiLaVerità del 28 maggio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini parliamo delle stragi di Piazza della Loggia e Ustica. Ecco #DimmiLaVerità del 27 maggio 2026. Con il nostro Stefano Piazza analizziamo gli errori degli Usa in Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 26 maggio 2026. Con l'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commentiamo gli sviluppi preoccupanti della guerra in Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 25 maggio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo i risultati elettorali e le ultime dichiarazioni di Vannacci. Ecco #DimmiLaVerità del 22 maggio 2026. Il presidente di Azione Elena Bonetti spiega perché la nuova legge elettorale sarebbe un disastro per i cittadini. 🔗 Leggi su Laverita.info
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