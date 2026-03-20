Dimmi La Verità | Marco Pellegrini M5s | Trump in Iran ha fatto un azzardo
Nel nuovo episodio di Dimmi La Verità, andato in onda il 20 febbraio 2026, il deputato del Movimento 5 Stelle Marco Pellegrini ha commentato l'intervento di Trump in Iran, definendolo un azzardo. La discussione si concentra sulle azioni dell'ex presidente statunitense e sulle conseguenze di questa decisione. Il confronto si inserisce in un quadro di analisi delle recenti evoluzioni geopolitiche.
Ecco #DimmiLaVerità del 20 febbraio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini commentiamo l'azzardo di Trump in Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 19 marzo 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta l'incredibile caso dei bambini nati in Italia ma senza cittadinanza. Ecco #DimmiLaVerità del 18 marzo 2026. Il deputato della Lega Andrea Barabotti commenta i casi in cui i figli vengono staccati dai genitori a partire dalla famiglia nel bosco. Ecco #DimmiLaVerità del 17 marzo 2026. Il nostro Fabio Amendolara spiega come alcuni medici e magistrati ostacolano la lotta alla immigrazione clandestina. Ecco #DimmiLaVerità del 16 marzo 2026. 🔗 Leggi su Laverita.info
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