Dimmi La Verità | Marco Pellegrini M5s | Sviluppi della guerra in Iran

Ecco la puntata di #DimmiLaVerità del 15 maggio 2026. Il deputato del Movimento 5 Stelle Marco Pellegrini ha commentato gli ultimi sviluppi della guerra in Iran e ha parlato della crisi economica in Italia. La trasmissione si concentra sui fatti più recenti riguardanti la situazione internazionale e le conseguenze per il Paese, senza approfondimenti o analisi. Sono stati forniti dettagli sulle azioni intraprese e sulle dichiarazioni ufficiali di rappresentanti politici coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui