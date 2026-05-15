Dimmi La Verità | Marco Pellegrini M5s | Sviluppi della guerra in Iran
Ecco la puntata di #DimmiLaVerità del 15 maggio 2026. Il deputato del Movimento 5 Stelle Marco Pellegrini ha commentato gli ultimi sviluppi della guerra in Iran e ha parlato della crisi economica in Italia. La trasmissione si concentra sui fatti più recenti riguardanti la situazione internazionale e le conseguenze per il Paese, senza approfondimenti o analisi. Sono stati forniti dettagli sulle azioni intraprese e sulle dichiarazioni ufficiali di rappresentanti politici coinvolti.
Ecco #DimmiLaVerità del 15 maggio 2026. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta gli sviluppi della guerra in Iran e la crisi economica in Italia. Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. Con il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi commentiamo la visita di Trump in Cina. Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. La deputata della Lega Simona Loizzo ci spiega come le terapie digitali saranno prescrivibili anche in Italia. Ecco #DimmiLaVerità del 12 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino spiega le conseguenze nel medio e lungo periodo di quello che sta accadendo in Iran. Ecco #DimmiLaVerità dell'11 maggio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti analizziamo il caso Giuli e le difficoltà del centrodestra. 🔗 Leggi su Laverita.info
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