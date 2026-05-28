Dimesso dall' ospedale torna a casa il bambino caduto dal balcone a Monserrato

Il bambino di dieci anni che il 10 maggio scorso è caduto dal primo piano dell’abitazione dei nonni paterni a Monserrato è tornato a casa dopo essere stato dimesso dall’ospedale. La caduta avvenne nel quartiere Monserrato, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute del bambino al momento del ritorno. La famiglia ha comunicato che il bambino sta bene e si trova a casa.

È tornato a casa il bambino di dieci anni che il 10 maggio scorso precipitò dal primo piano dell'abitazione dei nonni paterni, nel quartiere Monserrato. Il piccolo è stato dimesso dall'ospedale "Di Cristina" di Palermo, dove si trovava ricoverato da quel giorno. Una notizia accolta con gioia sia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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carlo Vanzini dimesso dall ospedale dopo la rimozione chirurgica del cancro.

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