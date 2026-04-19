Incidente domestico a Cuorgné | bambino di due anni caduto dal balcone trasportato in ospedale

Nella serata di oggi, domenica 19 aprile 2026, si è verificato un incidente domestico in un appartamento di via San Rocco a Cuorgnè. Un bambino di due anni è caduto dal balcone dell’abitazione ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Un incidente si è verificato nella prima serata di oggi, domenica 19 aprile 2026, in un appartamento di una casetta di via San Rocco a Cuorgnè. Un bambino straniero di due anni è precipitato dal secondo piano dopo essersi sporto dal balcone. Per sua fortuna, i fili dello stendibiancheria del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente domestico a Cuorgné: bambino di due anni caduto dal balcone, ma è pressoché illesoUn incidente si è verificato nella prima serata di oggi, domenica 19 aprile 2026, in un appartamento di una casetta di via San Rocco a Cuorgnè. Bologna, morto il bambino di un anno e mezzo caduto dal balcone: era in casa con i parenti e la sorellinaÈ morto il bambino di un anno e mezzo che giovedì sera era caduto dal balcone di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, in zona Pilastro.