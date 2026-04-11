A Bologna, un bambino di un anno e mezzo è deceduto dopo essere caduto dal balcone di un appartamento in via Ada Negri, nella zona Pilastro. Il fatto è avvenuto giovedì sera mentre il bambino si trovava in casa con i parenti e la sorellina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

È morto il bambino di un anno e mezzo che giovedì sera era caduto dal balcone di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, in zona Pilastro. Era stato ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore, in prognosi riservata e in pericolo di vita. Come ha riportato Bologna Today, il piccolo è precipitato da diversi metri nel cortile condominiale, nel perimetro adibito ai garage e al passaggio delle auto. Le sue condizioni erano apparse gravi sin da subito ai sanitari del 118, arrivati sul posto con l’ambulanza e l’auto medica. Dopo i primi tentativi di stabilizzazione sul posto, il piccolo è stato trasferito all’ospedale in codice 3. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia, assieme agli analisti della scientifica, per i rilievi tecnici.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bologna, morto il bambino di un anno e mezzo caduto dal balcone: era in casa con i parenti e la sorellina

Bologna, morto il bimbo di un anno e mezzo precipitato dal secondo piano: era in camera con la sorellinaNon ce l'ha fatta il piccolo di un anno e mezzo, precipitato lo scorso giovedì dal secondo piano di un palazzo in zona Pilastro, a Bologna.

Leggi anche: Morto bimbo a Bologna caduto dalla finestra: era in camera con la sorellina, si è arrampicato sul letto