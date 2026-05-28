Diletta Leotta sceglie una villa da 5 milioni di euro per rilassarsi | diventerà la sua nuova casa?

Diletta Leotta ha acquistato una villa dal valore di cinque milioni di euro, che potrebbe diventare la sua nuova casa. La notizia arriva mentre la conduttrice è alle prese con le prime settimane da mamma per la seconda volta. La villa rappresenta un investimento importante, ma non sono stati resi noti dettagli sul futuro utilizzo della proprietà. La scelta si inserisce in un periodo di cambiamenti personali e professionali per la showgirl.

Per Diletta Leotta questo è un momento ricco di emozioni: da poche settimane è diventata mamma per la seconda volta. La conduttrice di Dazn ha dato alla luce il suo secondogenito Leonardo. Per vivere in pieno le gioie della maternità, insieme al marito Loris Karius ha deciso di fare una pausa. 🔗 Leggi su Today.it

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