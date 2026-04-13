Elodie e Diletta Leotta sul Lago di Como ma gli occhi sono tutti su Franceska | weekend nella villa da oltre 4mila euro a notte
Sul Lago di Como si svolge un fine settimana che ha attirato l'attenzione sui social, con alcune figure note coinvolte in momenti pubblici. Durante l'evento, si sono notate diverse personalità, tra cui una nota influencer e una conduttrice televisiva, mentre gli occhi erano puntati su un'altra figura presente, nota per il suo stile e il suo seguito. La villa scelta per il soggiorno ha un costo superiore ai 4.000 euro a notte.
Il Lago di Como torna protagonista sui social, questa volta per un weekend che ha acceso curiosità e commenti. A prendersi la scena sono Elodie e Diletta Leotta, tra sorrisi, complicità e immagini condivise direttamente online.Proprio dal profilo della conduttrice arrivano alcuni degli scatti più.🔗 Leggi su Quicomo.it
Elodie in vacanza con Franceska e Diletta Leotta: la villa sul Lago di Como costa oltre 4mila euro a notteElodie si è concessa una vacanza sul Lago di Como con Diletta Leotta e Franceska Nuredini.
Elodie e Diletta Leotta insieme sul Lago di Como (e c'è anche Franceska)Il Lago di Como si è trasformato nel set di un raduno di bellezza e fascino senza precedenti.