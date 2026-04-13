Elodie e Diletta Leotta sul Lago di Como ma gli occhi sono tutti su Franceska | weekend nella villa da oltre 4mila euro a notte

Sul Lago di Como si svolge un fine settimana che ha attirato l'attenzione sui social, con alcune figure note coinvolte in momenti pubblici. Durante l'evento, si sono notate diverse personalità, tra cui una nota influencer e una conduttrice televisiva, mentre gli occhi erano puntati su un'altra figura presente, nota per il suo stile e il suo seguito. La villa scelta per il soggiorno ha un costo superiore ai 4.000 euro a notte.