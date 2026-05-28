Diletta Leotta ha organizzato una festa in piscina nella sua villa del valore di cinque milioni di euro. Presenti all’evento anche due altre figure pubbliche, una cantante e un’attrice, entrambe note nel panorama dello spettacolo. La serata si è svolta nella proprietà, che dispone di ampi spazi esterni e di una piscina. La conduttrice si è rilassata con amici dopo la nascita del suo secondo figlio. La villa si trova in una zona residenziale di alto livello.

L’estate è già iniziata per Diletta Leotta ed Elodie, che si sono concesse un party in piscina nella mega villa da 5 milioni di euro scelta dalla conduttrice per rilassarsi e riprendersi dopo la nascita del suo secondogenito. Diletta Leotta e la maxi villa sul lago di Garda da 5 milioni di euro. Diletta Leotta ha da poco dato alla luce il suo secondo figlio, Leonardo, frutto dell’amore per Loris Karius. Dopo la nascita del piccolo la coppia ha deciso di concedersi un po’ di relax lontano da Milano, insieme alla figlia Arya. Per l’occasione Diletta ha scelto una maxi villa sul lago di Garda. Visualizza questo post su Instagram Si tratta di una magione da 550 metri quadri, situata proprio vicinissimo al lago e con un valore di mercato di 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diletta Leotta, la festa in piscina con Elodie e Franceska nella villa da 5 milioni di euro

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Diletta Leotta viene interrotta da Elodie

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Diletta Leotta, la festa in piscina con Elodie e Franceska nella villa da 5 milioni di euroDiletta Leotta e la festa in piscina con Elodie e Franceska nella villa da 5 milioni di euro in cui si è trasferita con tutta la famiglia. dilei.it

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