Elodie in vacanza con Franceska e Diletta Leotta | la villa sul Lago di Como costa oltre 4mila euro a notte

Elodie ha trascorso alcuni giorni sul Lago di Como insieme a Diletta Leotta e Franceska Nuredini. La cantante ha soggiornato in una grande villa storica con vista sul lago, una struttura che si affaccia sulle acque della zona. La scelta della location ha comportato un costo superiore ai 4.000 euro a notte. La vacanza si è svolta in un contesto di relax e convivialità tra le tre donne.

Elodie si è concessa una vacanza sul Lago di Como con Diletta Leotta e Franceska Nuredini. La location scelta è una enorme villa storica con vista: ecco quanto costa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elodie e Franceska Nuredini nude e abbracciate in una jacuzzi con vista mare, nuova vacanza insieme sul Lago di Garda - VIDEOElodie e Franceska Nuredini nude e abbracciate in una jacuzzi con vista mare sul Lago di Garda.

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