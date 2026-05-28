Diffusioni Teatrali | a Varzo lo spettacolo Tap the Mask
Un doppio anniversario che attraversa i secoli e unisce la spiritualità medievale alla satira contemporanea. Nel 2026 l'Italia ricorda gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi e il centenario della nascita di Dario Fo. La Compagnia dell'Ozio celebra queste due figure con la terza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Si parla di: VARZO - Diffusioni Teatrali: Tap the Mask; Arpa celtica e tip tap si uniscono in una contaminazione inedita: in scena a Varzo Tap the Mask - Ossola.