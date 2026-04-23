Al via l' edizione 2026 di Diffusioni Teatrali | a Domodossola in scena Matthias Martelli con Mistero Buffo

Un doppio anniversario che attraversa i secoli e unisce la spiritualità medievale alla satira contemporanea. Nel 2026 l'Italia ricorda gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi e il centenario della nascita di Dario Fo. La Compagnia dell'Ozio celebra queste due figure con la terza.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con Mistero BuffoArezzo, 1 febbraio 2026 – Prosegue venerdì 6 febbraio alle 21,15 la stagione 2026 del teatro di Bucine.

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