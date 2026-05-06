Diffusioni Teatrali | a Bannio Anzino in scena Matteo Minetti con Io Francesco

A Bannio Anzino, nel nuovo spettacolo teatrale, un attore interpreta un personaggio legato alla figura di un santo medievale. La rappresentazione intende mettere in scena un dialogo tra le tradizioni religiose del passato e le tematiche più recenti, attraverso un testo che combina elementi storici e satirici. La serata fa parte di una rassegna dedicata alle rappresentazioni che esplorano diversi periodi e stili teatrali.

Un doppio anniversario che attraversa i secoli e unisce la spiritualità medievale alla satira contemporanea. Nel 2026 l'Italia ricorda gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi e il centenario della nascita di Dario Fo. La Compagnia dell'Ozio celebra queste due figure con la terza.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Al via l'edizione 2026 di "Diffusioni Teatrali": a Domodossola in scena Matthias Martelli con "Mistero Buffo"Un doppio anniversario che attraversa i secoli e unisce la spiritualità medievale alla satira contemporanea. Il contemporaneo sulla scena con quattordici gruppi teatraliQuattordici gruppi teatrali e 244 studenti, oltre a insegnanti e operatori teatrali provenienti da tutta Italia.