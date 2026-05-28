Difendeva le candele vere | devastava i lumini elettrici nelle chiese fermato col taser
Un uomo è stato fermato mentre distruggeva lumini elettrici nelle chiese. La polizia è intervenuta e ha utilizzato un taser per immobilizzarlo. Secondo quanto riferito, l’uomo preferiva le candele vere e danneggiava le luci elettriche. È stato portato via dalla scena in stato di fermo. La vicenda ha suscitato commenti ironici sui social, con battute che scherzano sulla sua preferenza per le candele autentiche rispetto alle luci elettriche.
Questo articolo usa ironia e linguaggio vernacolare per commentare fatti reali SANSEPOLCRO – “La fede sì, ma con la presa Schuko no”. Sarebbe questa la frase urlata dal 39enne che martedì mattina ha seminato il panico in due chiese del centro storico di Sansepolcro, abbattendo a colpi di furia mistica i candelabri elettrici votivi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – residente a Firenze ma domiciliato in Valtiberina – avrebbe sviluppato una personale crociata contro i lumini a gettone, rei a suo dire di aver trasformato la spiritualità in “un reparto piccoli elettrodomestici di Leroy Merlin”. Prima il blitz nella chiesa del Buon Gesù, poi l’assalto in Cattedrale: due candelabri rovesciati, fedeli increduli e parroci costretti a spiegare che no, non era una performance artistica finanziata dal Giubileo. 🔗 Leggi su Lortica.it
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