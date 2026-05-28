Difendeva le candele vere | devastava i lumini elettrici nelle chiese fermato col taser

Notizia in breve

Un uomo è stato fermato mentre distruggeva lumini elettrici nelle chiese. La polizia è intervenuta e ha utilizzato un taser per immobilizzarlo. Secondo quanto riferito, l’uomo preferiva le candele vere e danneggiava le luci elettriche. È stato portato via dalla scena in stato di fermo. La vicenda ha suscitato commenti ironici sui social, con battute che scherzano sulla sua preferenza per le candele autentiche rispetto alle luci elettriche.