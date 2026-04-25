Tenta rapina con un sasso e un bastone 30enne fermato col taser

Il 7 aprile scorso, i militari del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Legnago sono intervenuti in fretta vicino a un supermercato a Castagnaro a causa di un tentativo di rapina. Un uomo di 30 anni aveva tentato di svaligiare il negozio usando un sasso e un bastone. Durante il tentativo, è stato fermato con l’uso di un taser.