Tenta rapina con un sasso e un bastone 30enne fermato col taser
Il 7 aprile scorso, i militari del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Legnago sono intervenuti in fretta vicino a un supermercato a Castagnaro a causa di un tentativo di rapina. Un uomo di 30 anni aveva tentato di svaligiare il negozio usando un sasso e un bastone. Durante il tentativo, è stato fermato con l’uso di un taser.
Il 7 aprile scorso, i militari del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Legnago sono intervenuti d'urgenza nei pressi di un supermercato a Castagnaro.La situazione era precipitata quando un 30enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell'ordine, aveva iniziato a.🔗 Leggi su Veronasera.it
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Tenta la rapina nel supermercato dove ha appena comprato il coltello ift.tt/jfOcsDi x.com