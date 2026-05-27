Chiese bersagliate da un vandalo Spaccate decine di candele Fermato con il taser in centro

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vandalo ha danneggiato diverse chiese, rompendo decine di candele. È stato fermato in centro città con un taser e arrestato. Le chiese sono state colpite senza precedenti, con danni visibili alle suppellettili e alle decorazioni. La polizia ha intervenuto immediatamente e ha identificato l'autore dell'episodio. Nessun ferito è stato segnalato durante gli interventi. La vicenda è sotto indagine.

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Ci mancava soltanto il vandalo delle candele in chiesa, che alla fine è stato bloccato e arrestato. Le forze dell’ordine hanno fatto ricorso al taser in una tarda mattinata di ieri che ha vissuto qualche attimo di thrilling in pieno centro storico a Sansepolcro, specie per chi si è imbattuto casualmente nella scena. L’individuo in questione è un albanese di 39 anni, con la residenza a Firenze ma domiciliato nella città pierfrancescana e con precedenti a suo carico per reati contro il patrimonio; da alcuni giorni stava girando con una intenzione ben precisa: entrare nelle chiese e danneggiare i candelabri elettrici votivi che hanno sostituto quelli con le pinze nei quali si posizionavano le candele in cera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

chiese bersagliate da un vandalo spaccate decine di candele fermato con il taser in centro
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