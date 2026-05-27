chiese bersagliate da un vandalo spaccate decine di candele fermato con il taser in centro

Notizia in breve

Un vandalo ha danneggiato diverse chiese, rompendo decine di candele. È stato fermato in centro città con un taser e arrestato. Le chiese sono state colpite senza precedenti, con danni visibili alle suppellettili e alle decorazioni. La polizia ha intervenuto immediatamente e ha identificato l'autore dell'episodio. Nessun ferito è stato segnalato durante gli interventi. La vicenda è sotto indagine.