Durante la première di The Drama a Los Angeles, Zendaya ha scelto un abito di Vivienne Westwood, evitando look elaborati o effetti sorprendenti. La sua presenza sul red carpet si è distinta per una scelta semplice e autentica, senza tentare di attirare l’attenzione con outfit di tendenza o provocazioni. La sua scelta ha attirato l’attenzione su un look classico, senza particolari accessori o elaborazioni.

Zendaya sul red carpet della première di The Drama a Los Angeles non ha cercato di fare “il look”. Non ha puntato sull’effetto sorpresa, né sull’ennesimo custom couture pensato per diventare virale su TikTok nel giro di due ore. Ha fatto qualcosa di molto più interessante — e molto più raro: è tornata nel suo armadio, ha preso un abito già visto, già fotografato, già archiviato nella memoria moda collettiva, e lo ha rimesso in scena come se fosse la prima volta. E che abito, un meraviglioso Vivienne Westwood. Zendaya riporta il suo abito Oscar del 2015 alla première di The Drama e dimostra che il vero lusso è sapersi rileggere. Il vestito è... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zendaya prende il “qualcosa di vecchio” e lo rende di nuovo virale (peccato sia un meraviglioso Vivienne Westwood)

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Tom Holland, Zendaya, and Jake can’t stop laughing at viral videos 273

Una raccolta di contenuti su Vivienne Westwood

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#Zendaya si è presentata alla premiere di #TheDrama nel 2026 indossando lo stesso abito che aveva già portato agli #Oscar del 2015. Si tratta del vestito firmato Vivienne Westwood con cui, all’epoca, aveva calcato per la prima volta uno dei red carpet più im - facebook.com facebook

Marco indossa: -Camicia Chaos di Vivienne Westwood -Pantaloni da box Chippendale di Vivienne Westwood -Cravatta Bolo di Vivienne Westwood -Borsa hazel medium di Vivienne Westwood x.com