Curry Barker, regista di “Obsession”, ha tratto ispirazione da un vecchio episodio di “I Simpson” del 1991. L’episodio ha portato alla creazione di un film horror che ha riscosso successo in sala. Barker ha dichiarato di aver avuto l’idea dopo aver rivisto lo spettacolo, senza specificare altre influenze o dettagli sul processo creativo. “Obsession” si distingue per il suo approccio horror e per il suo particolare legame con la cultura pop.

A volte le idee più brillanti nascono nei momenti più inaspettati. È quello che è successo a Curry Barker, giovane regista autore dell’horror campione di incassi Obsession, quando ha visto un vecchio episodio de I Simpson del 1991. Si trattava di La paura fa novanta II, il secondo speciale di Halloween della serie animata creata da Matt Groening. In quell’episodio, Bart ottiene una zampa di scimmia che provoca il caos totale. Quella visione casuale ha cambiato per sempre la vita di Barker. Come ha raccontato in un’intervista a Variety nel settembre 2025, il regista ha avuto un’illuminazione: “ Ho pensato che non avevo mai visto un horror completamente folle in cui. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Attento a ciò che desideri”: la lezione dei Simpson che ha ispirato Obsession, il nuovo fenomeno horror

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