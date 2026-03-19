Ora legale quali sono gli effetti sulla salute?

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, le lancette dell’orologio vengono spostate avanti di un’ora per l’adozione dell’ora legale. Questo cambiamento interessa milioni di italiani che dormono e vivono le proprie giornate secondo l’orologio ufficiale. L’ora legale, infatti, comporta modifiche nel ritmo sonno-veglia e nella percezione del tempo durante le ore di luce.

Ci siamo quasi. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’ora legale e le lancette vanno avanti di un’ora. Così, nei primissimi giorni dopo questo avanzare delle lancette, potremmo trovarci con un’ora di sonno in meno, sempre se ovviamente nulla si modifica. Sia chiaro: dopo qualche giorno il ritmo sonno-veglia tende a riequilibrarsi. Ma non bisogna pensare solamente al tempo dettato dall’orologio. A modificare la situazione c’è anche la diversa esposizione alla luce, che in qualche modo crea una sorta di mini jet-lag. Perché non solo ci alziamo un’ora prima visto che la sveglia rimane sempre puntata allo stesso orario, ma tendiamo anche a dormire più tardi perché il corpo si deve adattare alla maggior luce serale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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