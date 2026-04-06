Dieta chetogenica | cos’è la keto flu e quando può diventare un problema

La dieta chetogenica, nota anche come keto, può provocare una condizione chiamata “keto flu”, caratterizzata da stanchezza, irritabilità e confusione mentale. Questi sintomi, simili a quelli di un’influenza, non sono causati da un virus o da una malattia, ma si manifestano quando il corpo si adatta a un nuovo regime alimentare. La “keto flu” può durare diversi giorni, influenzando l’energia e il benessere quotidiano di chi la segue.

Stanchezza, irritabilità e annebbiamento mentale con anergia quotidiana. Contrariamente a quanto suggerisca il nome, la cheto - influenza non significa aver contratto un virus, non si tratta di influenza, ma ii sintomi possono assomigliare a quelli di una malattia simil-influenzale. Corrisponde alla fase di adattamento dell'organismo quando viene privato del suo principale carburante, il glucosio, come nella dieta chetogenica (chiamata anche " keto ", " low carb " o " cutting " nel bodybuilding). Che cos'è l'influenza chetogenica?. L'influenza chetogenica si riferisce a una serie di sintomi transitori che compaiono quando il corpo è privato... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dieta chetogenica: cos’è la “keto flu” e quando può diventare un problema Come perdere 6 kg in 20 giorni, la dieta chetogenica per dimagrire in fretta(Adnkronos) – Perdere sei chili in 20 giorni è possibile rinunciando a pane, pasta e pizza. Dieta chetogenica e schizofrenia, facciamo chiarezzaPer Kennedy Jr la dieta chetogenica curerebbe la schizofrenia: il parere dell’endocrinologo. Temi più discussi: Tour della prevenzione a Mira: incontro gratuito su pelle, stomaco e benessere; Calabrese avverte: 2 chili in 2 giorni, l’errore di Pasqua che rovina la linea; Dieta DASH: il metodo (semplice) che protegge il cervello e riduce il rischio di declino cognitivo; Prevenzione a Mira: talk su microbioma e salute della pelle. Dieta Chetogenica, cos'è e come funziona: cosa mangiare, i cibi da evitare, gli effetti collaterali. Tutto quello che c'è da sapereLa chetosi, il segno distintivo della dieta chetogenica, si verifica quando il corpo si adatta a bruciare i grassi per ricavarne energia. Questo cambiamento metabolico non solo promuove un'efficiente ... corriereadriatico.it Dieta Chetogenica, cos'è e come funziona: cosa mangiare e i cibi da evitareLa chetosi, il segno distintivo della dieta chetogenica, si verifica quando il corpo si adatta a bruciare i grassi per ricavarne energia. Questo cambiamento metabolico non solo promuove un'efficiente ... ilmessaggero.it NUOVO MARCHIO! Finalmente disponibile EASY KETO, una nuova linea di alimenti chetogenici ad elevato contenuto di fibre e proteine, ma con pochi carboidrati, studiati specificatamente per chi effettua una dieta chetogenica, senza dover rinunciare al gust facebook