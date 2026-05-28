Diesel e Tinder celebrano il Pride 2026 con For Successful Loving

Diesel e Tinder hanno annunciato una partnership chiamata “For Successful Loving” in occasione del Pride 2026. La collaborazione mira a promuovere la celebrazione dell’amore e della diversità. Non sono stati comunicati dettagli sui progetti specifici o sulle attività previste. La campagna coinvolge entrambe le aziende e si svolge nel periodo del Pride 2026. Non ci sono altre informazioni sui contenuti o sugli obiettivi concreti dell’iniziativa.

La collaborazione. Diesel e Tinder uniscono le forze per “For Successful Loving”, la nuova partnership creativa lanciata in occasione del Pride 2026. Il progetto comprende una capsule collection e una campagna che mettono al centro libertà di espressione, individualità e inclusività, celebrando le molteplici forme dell’amore contemporaneo. “For Successful Loving” rilegge l’iconico manifesto Diesel “For Successful Living” attraverso la visione di Tinder, trasformando desiderio, intimità e connessione in strumenti di auto-espressione. L’obiettivo non è definire o limitare l’amore, ma ampliarne il significato e raccontarne le infinite sfumature. La campagna prende forma come un documentario che esplora l’evoluzione del concetto di amore, riflettendo l’approccio aperto e autentico che caratterizza ogni giorno milioni di connessioni su Tinder. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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