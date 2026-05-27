Diesel X Tinder è la notizia che li vede insieme ‘For Successful Loving’. Questo statement è più che sufficiente a spiegare l'essenza di una operazione di partnership creativa che non solo celebra il Pride 2026, ormai alle porte, ma prova anche a metterci alla prova. Un’amore di successo può assumere molte forme? Naturalmente: romantico o platonico, gioioso o doloroso, imbarazzante o divertente, è un amore sempre profondamente umano. Così il progetto Diesel x Tinder ‘For Successful Loving’ è la celebrazione gioiosa dell’amore e della connessione in tutte le identità che onestamente stavamo aspettando. Non si tratta di idealizzare l’amore, ma di difenderlo e dargli voce creando spazio per tutte le sue forme e, soprattutto, per qualcosa di autentico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - DIESEL x TINDER For Successful Loving, indossa la collabo che celebra l’amore in tutte le sue forme

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