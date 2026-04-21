Max from Gabin torna sulla scena con Walking Moving Loving Living

Max from Gabin torna con un nuovo album intitolato Walking, Moving, Loving Living, accompagnato dal singolo di lancio Loving Living. La pubblicazione segna il suo ritorno in campo dopo un periodo di assenza. L’album presenta una raccolta di brani inediti che riflettono il suo stile musicale. La data di uscita è stata comunicata di recente e il singolo è disponibile sulle piattaforme digitali.

Cosa: Pubblicazione del nuovo album solista di Max from Gabin, intitolato Walking, Moving, Loving Living, e uscita del singolo di lancio Loving Living.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming a partire dal 24 aprile 2026.. Perché: Per riscoprire il raffinato sound lounge e soul clubbing arricchito da produzioni elettroniche moderne, guidate dal basso elettrico e da prestigiose collaborazioni.. Il panorama musicale internazionale si prepara ad accogliere un ritorno d’eccezione che unisce il fascino delle atmosfere rétro all’energia delle produzioni contemporanee. Max Bottini, anima e co-fondatore del celebre progetto Gabin, riapre un capitolo fondamentale della sua carriera con il nuovo album Walking, Moving, Loving Living, in uscita per Irma Records.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Max from Gabin torna sulla scena con “Walking, Moving, Loving Living” Notizie correlate Leggi anche: Max from Gabin: “La deficienza al potere si sconfigge con il jazz” Montecatini, Max Giusti in scena con 'Bollicine update'Montecatini, 28 gennaio 2026 - Lo showman Max Giusti, celebra il successo del tour nazionale con una nuova, scintillante edizione del suo spettacolo...