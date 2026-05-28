Un diciottenne è stato sequestrato e costretto a consegnare il denaro al bancomat dopo essere stato minacciato per circa quaranta minuti. L’episodio si è verificato dopo una serata con amici e ha portato alla denuncia da parte della vittima. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e sono sulle tracce del responsabile. La rapina ha coinvolto un singolo aggressore e si è svolta in una zona urbana.

Pescara - Il giovane sarebbe stato minacciato per circa quaranta minuti dopo una serata con gli amici; la denuncia ha fatto scattare le indagini dei carabinieri pescaresi. Un diciottenne sarebbe stato trattenuto e minacciato per circa 40 minuti nel pieno centro di Pescara, mentre stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo quanto denunciato, il giovane sarebbe stato costretto a raggiungere uno sportello bancomat e a prelevare denaro, per un totale di 70 euro, poi consegnati all’aggressore. L’episodio sarebbe avvenuto nella tarda serata di sabato in corso Vittorio Emanuele, nei pressi della sede centrale delle Poste. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Diciottenne sequestrato e costretto al bancomat: carabinieri sulle tracce del rapinatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Diciottenne sequestrato e rapinato, la madre: «Costretto a prelevare al bancomat»

Notizie e thread social correlati

Sgominata banda di rapinatori: Gratta e vinci e telecamere portano i Carabinieri sulle tracce dei criminaliLe forze dell'ordine hanno arrestato tre persone e denunciato un’altra in seguito a un’indagine sulla rapina avvenuta nel Ravennate.

“Dammi i soldi o ti fo sparì il bancomat”: 37enne trasforma la mamma in un bancomat umano, arrestato dai CarabinieriUn uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Sansepolcro con l’accusa di aver costretto la madre a dargli denaro, minacciandola con frasi...

Temi più discussi: Mio figlio sequestrato per 40 minuti e rapinato in pieno centro, indagini dei carabinieri; Diciottenne sequestrato e rapinato, la madre: Bloccato per 40 minuti e costretto a prelevare al bancomat; Diciottenne sequestrato e costretto a prelevare soldi al bancomat - POP; Pescara, giovane sequestrato in pieno centro e costretto a prelevare denaro dal bancomat.

Diciottenne sequestrato e costretto al bancomat: carabinieri sulle tracce del rapinatoreIl giovane sarebbe stato minacciato per circa quaranta minuti dopo una serata con gli amici; la denuncia ha fatto scattare le indagini dei carabinieri pescaresi. Un diciottenne sarebbe stato ... abruzzo24ore.tv

Diciottenne sequestrato e rapinato, la madre: Bloccato per 40 minuti e costretto a prelevare al bancomatUn tragico rientro a casa si è trasformato in un incubo della durata di quaranta minuti per un ragazzo di 18 anni, sorpreso e bloccato in ... msn.com