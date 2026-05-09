Dammi i soldi o ti fo sparì il bancomat | 37enne trasforma la mamma in un bancomat umano arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Sansepolcro con l’accusa di aver costretto la madre a dargli denaro, minacciandola con frasi come “Dammi i soldi o ti fo sparì il bancomat”. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe sfruttato la casa di famiglia come uno sportello bancomat, chiedendo ripetutamente soldi alla madre per acquistare droga. La donna avrebbe subito pressioni continue, trasformando la relazione familiare in un ricatto.

SANSEPOLCRO – A furia di chiedere soldi alla madre per comprarsi la droga, aveva praticamente scambiato la casa di famiglia per uno sportello ATM con cucina incorporata. Un 37enne della Valtiberina è finito in carcere dopo che i Carabinieri di Sansepolcro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Arezzo per maltrattamenti, rapina e stalking nei confronti della ex compagna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo da tempo aveva trasformato la vita della madre in una specie di reality dell’orrore: richieste continue di denaro, urla, minacce, aggressioni e pressioni psicologiche quotidiane. Quando i soldi non arrivavano abbastanza velocemente, partivano gli schiaffi.🔗 Leggi su Lortica.it

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